Ecuador compra pruebas para detectar viruela del mono

Pérez explicó que la vacuna para la viruela humana "puede ayudar a contener la viruela del mono”, cuyo nivel de transmisión es bajo, y pidió a la población para evitar los contagio que use mascarilla, se lave frecuentemente las manos, evite el contacto personal y no use ropa de otras personas.

Ecuador no ha detectado ningún caso real o sospechoso y tampoco ha dispuesto cuidados extraordinarios en puertos y aeropuertos con miras a impedir el ingreso al país de la viruela símica, pero el fin de semana declaró alerta sanitaria a fin de preparar a los hospitales y protocolos de atención, así como medicamentos para tratar eventuales casos.

FUENTE: Associated Press