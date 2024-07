Elecciones en Venezuela: María Corina Machado desafía al CNE a entregar las actas

Mensaje de María Corina Machado al CNE

Machado declaró: “No crean que vienen a ajustar o cambiar actas. Las actas originales y oficiales ya las conocemos, y el mundo entero las ha visto. Desde aquí, retamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una vez por todas, una por una. ¿Por qué se tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no las publican ellos? Y una cosa sí les decimos: no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian, la soberanía popular no se negocia. Lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz”.