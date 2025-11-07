Fallece a los 97 años James Watson, codescubridor de la estructura del ADN

El científico estadounidense James Watson , uno de los descubridores de la estructura del ADN , falleció este jueves a los 97 años en East Northport, Long Island, Nueva York.

Según informó The New York Times, Watson murió en un hospicio donde había sido trasladado esta semana para recibir tratamiento por una infección, según confirmó su hijo, Duncan Watson.

Muere James Watson, codescubridor del ADN, a los 97 años

El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), donde trabajó durante décadas, confirmó su fallecimiento a través de un obituario publicado en su sitio web, en el que destacó sus “muchas contribuciones a la ciencia, la educación y el servicio público”.

Watson, junto a Francis Crick, recibió el Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN, uno de los hitos más importantes en la historia de la biología molecular.

FUENTE: EFE