Francia juzga a una profesora por acoso tras el suicidio de una alumna.

En una declaración enviada a AFP por su abogada, Marie Roumiantseva, la profesora recordó que ella no está "imputada por el deceso de Evaëlle", sino que fue acusada de "supuestos hechos de acoso moral", que ella niega.

El 21 de junio de 2019, el padre de Evaëlle encontró a la joven ahorcada en su casa de Herblay, cerca de París. Meses antes, la adolescente había intentado prenderle fuego a una viga de la casa tras una ruptura amistosa.

Durante una sesión dedicada al acoso escolar, la profesora pidió a los alumnos que comentaran qué les molestaba de Evaëlle, para que esta pudiese explicarse después. Pero la joven rompió a llorar y la profesora, enfadada, la instó a responder a las preguntas.

Ahora, la docente está acusada de haber "humillado regularmente" a su alumna delante de la clase, de haberla "aislado al fondo" del aula y de haber "estigmatizado" a la joven "como víctima de acoso".

Esto provocó "una degradación muy importante en las condiciones de vida" de Evaëlle, la cual "se aislaba cada vez más", según la juez.

Desde 2021, la profesora, de 62 años, no puede impartir clase a menores y está obligada a recibir atención psicológica. También está juzgada por haber acosado a otros dos estudiantes.

Embed - Telemetro Reporta on Instagram: "Una profesora francesa empezó a ser juzgada este lunes en un tribunal cerca de París por acoso a menores, después de que una de sus alumnas, Evaëlle, se suicidara en junio de 2019. Desde marzo de 2022, una ley reconoce el acoso escolar como delito en Francia. "Deseamos que esta profesora se dé cuenta de que cometió errores con Evaëlle", declaró a los periodistas la abogada de la familia de la alumna. "La escuela sirve para enseñar, proteger, crear ciudadanos en [un ambiente de] calma y armonía", dijo. En una declaración enviada a AFP por su abogada, Marie Roumiantseva, la profesora recordó que ella no está "imputada por el deceso de Evaëlle", sino que fue acusada de "supuestos hechos de acoso moral", que ella niega. Durante una sesión dedicada al acoso escolar, la profesora pidió a los alumnos que comentaran qué les molestaba de Evaëlle, para que esta pudiese explicarse después. Pero la joven rompió a llorar y la profesora, enfadada, la instó a responder a las preguntas. Ahora, la docente está acusada de haber "humillado regularmente" a su alumna delante de la clase, de haberla "aislado al fondo" del aula y de haber "estigmatizado" a la joven "como víctima de acoso". Esto provocó "una degradación muy importante en las condiciones de vida" de Evaëlle, la cual "se aislaba cada vez más", según la juez. Desde 2021, la profesora, de 62 años, no puede impartir clase a menores y está obligada a recibir atención psicológica. También está juzgada por haber acosado a otros dos estudiantes. Vía: AFP #TReporta"