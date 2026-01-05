Imputan a pastor colombiano por presunto abuso sexual contra mujeres

Un pastor religioso colombiano fue imputado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en abusos sexuales contra al menos cuatro mujeres que asistían a una iglesia en la isla caribeña de San Andrés, informó este viernes el Ministerio Público.
De acuerdo con las investigaciones, el guía espiritual citaba a feligreses de manera individual y les planteaba la realización de supuestos rituales de sanación, en los que les indicaba que debían desnudarse para aplicarles un aceite “ungido”.
Feligresas son víctimas de pastor religioso
El organismo explicó que las víctimas se encontraban en un estado de indefensión y confianza, situación que habría sido utilizada por el acusado para persuadirlas y coaccionarlas, haciéndoles creer que los actos formaban parte del rito religioso.
La Fiscalía recopiló múltiples denuncias y pruebas que sustentan las acusaciones, las cuales señalan que el imputado abusó de su posición de autoridad espiritual para cometer los presuntos delitos.
Por estos hechos, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de San Andrés imputó a Leguia por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.
El procesado no aceptó los cargos y, por decisión de una jueza, fue enviado a prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
FUENTE: EFE