Jueza de EE.UU. revoca decisión de Trump que retiraba fondos federales a Harvard

Una jueza federal en Boston revocó este miércoles la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar los fondos federales a la Universidad de Harvard, al considerar que la medida representaba una violación de la Primera Enmienda de la Constitución.

"El tribunal revoca y anula" las decisiones adoptadas a partir del 14 de abril de 2025, señaló la jueza Allison Burroughs, tras analizar la demanda presentada por la universidad.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump acusó a Harvard de ser un centro de promoción de la ideología “woke” y de no proteger a los estudiantes judíos e israelíes durante las protestas en el campus que exigían un alto al fuego en la Franja de Gaza.

El gobierno republicano había congelado más de 2.600 millones de dólares en subvenciones federales, incluidos fondos para el sector salud, y revocado la certificación que permite a estudiantes internacionales cursar estudios en EE.UU.

En su fallo, la jueza Burroughs reconoció que la universidad ha enfrentado casos de antisemitismo y “podría (y debería) haber abordado mejor el problema”, pero subrayó que las sanciones impuestas por el Ejecutivo constituían una extralimitación incompatible con la libertad de expresión y asociación garantizada por la Constitución.

