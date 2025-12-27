Las 12 noticias que marcaron el mundo en 2025: de incendios históricos a cambios políticos clave.

Los incendios devastadores en Los Ángeles (EE.UU.), el encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, la millonaria multa de la Comisión Europea a Google o la muerte del papa Francisco figuran entre las principales noticias mundiales que dejó un agitado 2025.

Los devastadores incendios de Los Ángeles: el condado inició enero con una oleada de incendios devastadores. El fuego, que tardó en extinguirse unas tres semanas, afectó especialmente a Altadena y Pacific Palisades y mató a una treintena de personas.

Día de los aranceles: una de las medidas más controvertidas del presidente estadounidense, Donald Trump, este año fue la aprobación el 2 de abril de aranceles a más de 180 países en lo que denominó el día de la liberación.

La cumbre de Alaska: la cumbre entre Estados Unidos y Rusia celebrada en Alaska el 15 de agosto de 2025 reunió a los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin, la primera ocasión en el que el presidente ruso fue invitado a un país occidental desde la invasión a Ucrania y la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

El primer ataque contra una supuesta narcolancha: el 2 de septiembre hubo un punto de inflexión en la ya de por sí tensa relación entre EE. UU. y Venezuela: el Gobierno de Donald Trump efectuó su primer ataque a una supuesta narcolancha en aguas internacionales en el mar Caribe.

La multa a Google: Google recibió el 5 de septiembre una multa de 2.950 millones de euros por parte de la Comisión Europea por abusos en el mercado de la publicidad online al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales.

Latinoamérica

La victoria del ultraderechista Antonio Kast en Chile: el ultraderechista José Antonio Kast ganó con contundencia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país andino.

Europa

Cumbre de La Haya y crecimiento del gasto de defensa: La Haya se convirtió en el centro de la política atlántica en 2025, cuando los líderes de la OTAN de reunieron en pasado 25 de junio en una cumbre destinada a elevar el gasto de la defensa hasta el 5 % del PIB durante la próxima década.

La muerte del papa Francisco: la muerte de Francisco, el papa de los pobres, que con un valiente mensaje político y social, intentó cambiar la iglesia, y la elección diecisiete días después de León XIV, el primer pontífice estadounidense, pero también peruano, fue uno de los momentos más destacados del año.

Asia occidental (Medio Oriente)

El boicot a Eurovisión: España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia han provocado un terremoto en el festival de la canción de Eurovisión al retirarse de la edición de 2026 por la participación de Israel.

Declaración de genocidio: el 16 de septiembre la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó lo que muchos organismos y asociaciones llevaban denunciado desde que Israel inició su ofensiva contra Gaza dos años atrás: el Estado hebreo ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja.

Asia del Sur

Las protestas de la Generación Z en Nepal: la indignación por el estilo de vida lujo de los hijos de la élite fue la chispa que prendió la mecha de la revolución en Nepal, donde los jóvenes salieron a las calles el pasado 8 de septiembre y lograron derrocar al presidente del país en apenas 24 horas.

Oceanía

La prohibición de Redes Sociales a menores de 16 años en Australia: con una ley que entró en vigor el 10 de diciembre, Australia de ha convertido en el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

