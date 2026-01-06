María Corina Machado: Nobel de la Paz no se puede transferir, aclara el Instituto Nobel tras polémica

El Instituto Nobel noruego confirmó este martes que un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a terceros, luego de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado , afirmara que deseaba “compartirlo” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, declaró a la agencia EFE el portavoz del Instituto Nobel noruego, Erik Aasheim. “Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, declaró a la agencia EFE el portavoz del Instituto Nobel noruego, Erik Aasheim.

María Corina Machado piensa compartir su premio con Trump

No obstante, Aasheim precisó que el dinero del premio sí puede ser utilizado libremente por el laureado o laureados. “En cuanto al dinero del premio, son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”, matizó el representante del Instituto, que actúa como secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Contenido relacionado: Presidente Mulino asegura que Venezuela ahora cuenta con una puerta a un régimen democrático

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008603043319648526?s=20&partner=&hide_thread=false El Instituto Nobel noruego confirmó este martes que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, afirmase la víspera que quería "compartirlo" con el presidente… pic.twitter.com/BlM2r6gzIp — Telemetro Reporta (@TReporta) January 6, 2026

Las aclaraciones surgen después de que Machado, quien ya había dedicado el galardón a Trump durante la ceremonia de entrega, reiterara el lunes en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”.

Durante la entrevista, la dirigente opositora agradeció al presidente estadounidense las “valientes acciones” que, según dijo, condujeron el pasado sábado a la captura del hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque reconoció que no ha conversado personalmente con Trump desde que recibió el Nobel en octubre.

Tensión política tras el Nobel

De acuerdo con una publicación del The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Premio Nobel, considerado un galardón históricamente codiciado por Trump, le habría costado el respaldo del mandatario estadounidense para liderar una eventual transición política en Venezuela.

Según el diario, aunque Machado dedicó públicamente el Nobel a Trump, el hecho de no rechazar el reconocimiento habría sido interpretado como un “pecado imperdonable” por el presidente estadounidense, quien no habría olvidado el gesto, de acuerdo con dos fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por el medio.

FUENTE: EFE