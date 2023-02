¡Milagro del cielo! un niño sobrevivió 192 horas bajo tierra en Turquía

https://twitter.com/SOSCdOrient/status/1625803613095317509 #Turquie - Un garçon de 5 ans sauvé après 192 heures passées sous les décombres témoigne « qu'une personne vêtue de blanc le nourrissait, lui apportait de l'eau, puis disparaissait. » #earthquake #séisme pic.twitter.com/jKLxfaLdET — SOS Chrétiens d'Orient (@SOSCdOrient) February 15, 2023

Según información suministrada por las Autoridades, los cálculos que se han emitido oficialmente desde los gobiernos de Turquía y Siria, se estima que los fuertes terremotos que sacudieron a ambos países el pasado 6 de febrero han dejado cerca de 40 mil muertos, hasta el momento, y cada día que pasa disminuyen las esperanzas de poder rescatar a aquellas personas que aún permanecen entre las ruinas de los miles de edificios destruidos.

Niño asegura que una persona vestida de blanco lo ayudó

Según información publicada por el canal local turco Atv Haber, el menor de tan solo cinco años estuvo atrapado en los escombros de su casa por más de 112 horas y tras realizarse las labores de rescate en el área fue que logró salir de allí en buenas condiciones.

Al ver los rescatistas que el menor se encontraba muy bien, le preguntaron cómo fue que consiguió sobrevivir estando todo ese tiempo en la oscuridad, pasando hambre ni poder beber agua o hidratarse; ante su interrogante la respuesta del infante fue asombrosa, tanto que todos quedaron atónitos.

“Una persona vestida de blanco venía a mí regularmente, me alimentaba y me daba agua. Luego desaparecía”, aseguró el pequeño. “Una persona vestida de blanco venía a mí regularmente, me alimentaba y me daba agua. Luego desaparecía”, aseguró el pequeño.

Un dato importante es que los rescatistas señalan que por lo regular, los rescates ocurren dentro de las primeras 24 horas del desastre y después de ese tiempo las posibilidades de encontrar sobrevivientes se van disminuyendo hasta el punto de ser nulas, sin embargo este pequeño contra todo pronóstico de vida, continua respirando.