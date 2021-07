Miles marchan en desfile LGBTQ de Hungría para protestar ley

Associated Press

El vocero de Budapest Pride, Jojo Majercsik, dijo que la marcha de este año no sólo es una celebración y un recordatorio de las dificultades históricas del movimiento LGBTQ, sino una protesta contra las actuales políticas de Orban en contra de los gay, lesbianas, bisexuales, transgéneros y queer.

“Muchas personas LGBTQ tienen miedo y sienten que ya no tienen un lugar o un futuro en este país”, dijo Majercsik a The Associated Press.

La marcha se llevó a cabo después de aprobarse una controvertida ley en el parlamento húngaro en junio que prohibía mostrar contenido a menores que represente la homosexualidad o el cambio de género. Las medidas fueron incluidas en una propuesta de ley que intensifica las sanciones contra los pedófilos.

El gobierno de Hungría afirma que sus políticas intentan proteger a los menores, pero quienes se oponen a la ley la comparan con ley de propaganda gay de Rusia de 2013 y dicen que combina la homosexualidad con la pedofilia como parte de una estrategia para movilizar a los votantes conservadores de cara a las elecciones del próximo año.

