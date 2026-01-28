Nicki Minaj apoya a Presidente Trump a impulsar cuentas de inversión para niños

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este miércoles en Washington su programa de cuentas de inversión para niños, una iniciativa económica que busca impulsar el ahorro desde el nacimiento y que contó con el respaldo público de la rapera Nicki Minaj , durante un acto realizado en el Departamento del Tesoro.

¿En qué consisten las “Cuentas Trump” que apoya Nicki Minaj?

Las llamadas “Cuentas Trump”, creadas bajo la Ley One Big Beautiful Bill de julio de 2025, están dirigidas a niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. El plan contempla un depósito inicial de 1,000 dólares por parte del Departamento del Tesoro, mientras que empleadores podrán aportar hasta 2,500 dólares anuales, dentro de un tope de 5,000 dólares.

Trump aseguró que, con aportes modestos, estas cuentas podrían alcanzar al menos 50,000 dólares al llegar a la mayoría de edad, e incluso ubicarse entre 200,000 y 300,000 dólares, dependiendo del nivel de inversión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contado este miércoles con el apoyo de la rapera Nicki Minaj en un acto en Washington en el que el gobierno aseguró que cada nueva cuenta de inversión para niños que ofrece alcanzará al menos 50,000 dólares cuando el niño cumpla… pic.twitter.com/H98pOjAenk — Telemetro Reporta (@TReporta) January 28, 2026

Respaldo empresarial y mensaje político

Empresas como JPMorgan, Bank of America, BlackRock e Intel ya anunciaron su apoyo al programa, comprometiéndose a igualar el aporte inicial federal para los hijos de sus empleados. Durante el evento, se entregaron folletos informativos para orientar a padres y compañías interesadas.

La participación de Nicki Minaj, quien se declaró “fan número uno” del mandatario, aportó visibilidad al acto. La artista calificó la iniciativa como “el verdadero significado de la generosidad”, mientras medios estadounidenses señalan que podría invertir entre 150,000 y 300,000 dólares en cuentas para menores.

El evento marca además un claro inicio de la campaña rumbo a las elecciones de medio término del 3 de noviembre, reforzando el mensaje económico de Trump bajo el lema de “impulsar el sueño americano”.

FUENTE: EFE