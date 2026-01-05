Quién es Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina de Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela desde el 3 de enero de 2026, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara que asumiera el cargo tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses, en un operativo que dejó vacío temporalmente la jefatura de Estado.

La medida se basó en los mecanismos contemplados en la Constitución venezolana para cubrir la ausencia temporal del presidente, permitiendo que la vicepresidenta ejecutiva se haga cargo del Ejecutivo.

Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación. Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo. Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro. Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela

Delcy Rodríguez: trayectoria y formación

Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació el 18 de mayo de 1969 en Caracas, Venezuela. Es abogada de profesión, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y ha desarrollado gran parte de su carrera en la esfera pública venezolana. Estuvo vinculada a distintos cargos de gobierno desde el gobierno de Hugo Chávez y consolidó su presencia política bajo el mandato de Maduro.

Cargos clave antes de asumir como presidenta interina

Rodríguez ha ocupado múltiples posiciones de alto perfil en el gobierno venezolano:

Vicepresidenta ejecutiva de Venezuela desde 14 de junio de 2018.

Ministra del Poder Popular de Petróleo y de Hidrocarburos (2024–2025).

Ministra de Economía y Finanzas (2020–2024).

Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017–2018).

Ministra de Relaciones Exteriores (2014–2017).

Su trayectoria incluye roles tanto políticos como técnicos en áreas estratégicas del Estado, especialmente en economía e hidrocarburos, sectores clave para el país.

Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela desde el 3 de enero de 2026.

Perfil político y relaciones institucionales

Rodríguez es considerada una figura de peso dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ha sido descrita por analistas como una aliada cercana de Maduro, con fuertes vínculos con las Fuerzas Armadas y las estructuras de poder del país. Su carrera política refleja una estrecha vinculación con el chavismo y con los legados de Hugo Chávez.

La asunción de Rodríguez ocurre en medio de una crisis política sin precedentes, con presión internacional, tensiones internas y cuestionamientos sobre la legitimidad y el futuro del poder en Venezuela. Su papel como presidenta interina esta siendo observado de cerca por gobiernos, organizaciones internacionales y actores políticos, tanto dentro como fuera de la región.