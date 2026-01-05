Quién es Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina de Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela desde el 3 de enero de 2026, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara que asumiera el cargo tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses, en un operativo que dejó vacío temporalmente la jefatura de Estado.
También te puede interesar: Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes tras breve audiencia en Nueva York
Delcy Rodríguez: trayectoria y formación
Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació el 18 de mayo de 1969 en Caracas, Venezuela. Es abogada de profesión, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y ha desarrollado gran parte de su carrera en la esfera pública venezolana. Estuvo vinculada a distintos cargos de gobierno desde el gobierno de Hugo Chávez y consolidó su presencia política bajo el mandato de Maduro.
Cargos clave antes de asumir como presidenta interina
Rodríguez ha ocupado múltiples posiciones de alto perfil en el gobierno venezolano:
- Vicepresidenta ejecutiva de Venezuela desde 14 de junio de 2018.
- Ministra del Poder Popular de Petróleo y de Hidrocarburos (2024–2025).
- Ministra de Economía y Finanzas (2020–2024).
- Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017–2018).
- Ministra de Relaciones Exteriores (2014–2017).
Su trayectoria incluye roles tanto políticos como técnicos en áreas estratégicas del Estado, especialmente en economía e hidrocarburos, sectores clave para el país.
Perfil político y relaciones institucionales
Rodríguez es considerada una figura de peso dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ha sido descrita por analistas como una aliada cercana de Maduro, con fuertes vínculos con las Fuerzas Armadas y las estructuras de poder del país. Su carrera política refleja una estrecha vinculación con el chavismo y con los legados de Hugo Chávez.
La asunción de Rodríguez ocurre en medio de una crisis política sin precedentes, con presión internacional, tensiones internas y cuestionamientos sobre la legitimidad y el futuro del poder en Venezuela. Su papel como presidenta interina esta siendo observado de cerca por gobiernos, organizaciones internacionales y actores políticos, tanto dentro como fuera de la región.