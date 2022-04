Reflotan buque portacontenedores varado durante un mes frente a costa este de EE. UU.

El "Ever Forward", propiedad de la empresa Evergreen con sede en Taiwán, encalló en unos seis metros de lodo a unos cientos de metros de la costa la noche del 13 de marzo, después de no conseguir avanzar hacia aguas más profundas.

Los medios estadounidenses informaron que el barco fue movilizado alrededor de las 07H00 locales (11H00 GMT) del domingo, luego de que casi 500 de los 5,000 contenedores a bordo fueran retirados para aligerar el barco y aprovechar la marea más alta del mes.

La Guardia Costera de Estados Unidos había intentado reflotar el "Ever Forward" durante semanas con la ayuda de remolcadores y botes de dragado, mientras el propio barco siniestrado y los esfuerzos por liberarlo del lodazal se convertían en un espectáculo para los turistas que observaban desde tierra.

La nave, que mide aproximadamente 335 metros de eslora y tiene capacidad para transportar casi 12,000 contenedores, es una de las muchas que surcan las transitadas aguas de Chesapeake.

Esta bahía es un estuario gigantesco, el más grande del país, cuyas orillas albergan tanto a la ciudad de Baltimore como al puerto de Virginia, el segundo y el tercer puerto más importante de la costa este de Estados Unidos, respectivamente.

El infortunio del "Ever Forward" en Chesapeake recuerda al sufrido por otro buque portacontenedores de nombre parecido, el "Ever Given", que quedó atascado en un banco de arena en el Canal de Suez en marzo de 2021, bloqueando el tráfico por esa vía durante casi una semana.

FUENTE: AFP