Si todos se oponen, ¿por qué se hacen los Juegos Olímpicos?

La revista médica The Lancet advirtió acerca de los riesgos que conlleva la llegada de 100.000 personas del exterior y criticó a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos sanitarios por no tomar posiciones más claras. El New England Journal of Medicine afirmó que la decisión del Comité Olímpico Internacional de llevar a cabo la justa “no se basa en la mejor evidencia científica”.