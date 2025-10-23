Tesla sufre caída del 37% en sus ganancias trimestrales

El grupo Tesla , fabricante líder de vehículos eléctricos, anunció este miércoles una caída del 37% en sus ganancias durante el tercer trimestre de 2025, afectado principalmente por el incremento de los gastos operativos y los aranceles aduaneros internacionales.

Según su informe financiero, la compañía dirigida por Elon Musk obtuvo 1.400 millones de dólares en beneficios, cifra que no alcanzó las expectativas de los analistas.

El comunicado oficial de Tesla atribuyó la disminución de sus ganancias no solo a los aranceles, sino también al aumento de los costos de reestructuración y a la reducción de los ingresos por créditos regulatorios, un ingreso que solía apoyar sus resultados en trimestres anteriores.

Tesla reporta caída del 37% en sus ganancias del tercer trimestre

"Aunque enfrentamos incertidumbre a corto plazo por cambios en el comercio, aranceles y políticas fiscales, seguimos invirtiendo para construir un valor increíble en transporte, energía y robótica", señaló Tesla en su comunicado.

Durante el trimestre, las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos se vieron temporalmente impulsadas por la expiración del crédito fiscal federal el 30 de septiembre, lo que llevó a muchos consumidores a adelantar la compra de autos eléctricos.

Sin embargo, la compañía enfrenta una demanda más débil en Europa y Estados Unidos, afectada por boicots y actos de vandalismo contra sus vehículos. Analistas prevén que las ventas podrían caer nuevamente en el cuarto trimestre, una vez pasado el efecto del incentivo fiscal.