TikTok deja de funcionar en Estados Unidos: razones detrás de la prohibición

Decisión de la Corte Suprema en prohibir TikTok

El fallo concluyó que la ley, respaldada por el Congreso y firmada por el presidente Joe Biden el año pasado, no viola la libertad de expresión, uno de los argumentos principales presentados por los defensores de la plataforma. TikTok, cuya empresa matriz es ByteDance, con sede en China, tenía un plazo de nueve meses para vender sus operaciones en Estados Unidos a un comprador autorizado.

A partir de hoy, las tiendas de aplicaciones móviles y los servicios de alojamiento en internet tienen prohibido distribuir TikTok, lo que limita tanto su descarga como su uso en el territorio estadounidense.

Postura del gobierno y posibles prórrogas

ASI-GEN CHINA-EEUU-TIKTOK Associated Press

El presidente electo, Donald Trump, declaró este sábado que evalúa otorgar una prórroga de 90 días para que TikTok negocie su venta a un comprador no chino. “Es una opción que estudiaremos porque es lo apropiado”, afirmó en una entrevista con NBC. No obstante, Trump aclaró que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la fecha límite para esta transacción.

Impacto internacional y apelaciones

La prohibición podría tener repercusiones globales, ya que otros países han expresado inquietudes similares sobre el manejo de datos por parte de TikTok. Mientras tanto, la plataforma planea apelar la decisión de la Corte Suprema y explorar alternativas legales para mantener sus operaciones en Estados Unidos.

¿Qué pasará con los usuarios de TikTok en Estados Unidos?

A partir del domingo, los usuarios estadounidenses enfrentan restricciones inmediatas, que incluyen la imposibilidad de descargar la aplicación y el potencial bloqueo de su uso. TikTok podría reanudar operaciones si logra cumplir con las condiciones establecidas por la ley o si se concede la prórroga mencionada.