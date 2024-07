¿Cuántos retoques estéticos se ha hecho el presentador Don Francisco? Aquí te contamos

El legendario presentador de televisión, Don Francisco , conocido por décadas de entretenimiento en "Sábado Gigante", ha vuelto a captar la atención del público, esta vez no en la pantalla chica, sino a través de YouTube y redes sociales.

Lee también: ¡Cerrando ciclos! Aventura llega a Panamá este 3 de octubre; te tenemos el 'setlist' completo de la gira

"¡Confieso todos los arreglos estéticos que me he hecho!", comenzó Don Francisco en el video que ha generado gran revuelo entre sus seguidores. En un tono ameno y sincero, el presentador compartió anécdotas personales y detalles íntimos sobre su búsqueda por mantenerse joven y presentable ante las cámaras.

Embed

"Uno trata de presentarse al público lo mejor posible", mencionó antes de revelar que durante años se teñía el cabello para ocultar las canas, una práctica que abandonó durante la pandemia a sus 78 años, dejando crecer sus canas naturalmente.

Entre risas, recordó su primera experiencia con un lifting facial y cómo, con el tiempo, decidió dejar de lado los procedimientos intensivos para retrasar el envejecimiento. "La verdad es que no me considero alguien vanidoso", aseguró, destacando que su prioridad siempre fue entretener y hacer reír a su audiencia.

Los comentarios de sus seguidores en redes sociales no se hicieron esperar. "Usted atrapa con sus historias… ¡imposible no verlas hasta el final. Me encantan!", escribió uno de sus fans en Instagram. Otro comentó: "Qué agradables anécdotas Don Francisco… es un gusto saber de usted".

Don Francisco, medio siglo de carrera en TV

Con más de medio siglo de carrera, Don Francisco continúa dejando huella en la vida de sus admiradores, ahora a través de plataformas digitales donde comparte sus experiencias de vida y momentos memorables de su extensa trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Este nuevo capítulo en la vida de Don Francisco demuestra que su carisma y sinceridad siguen siendo su mayor fortaleza, haciendo que cada historia compartida sea un regalo para sus seguidores que lo acompañan fielmente en cada etapa de su vida.