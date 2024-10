Miss Universo 2024: La organización recibe a las primeras delegadas en México

Le podría interesar: Comienza la aventura en México para las aspirantes a la corona de Miss Universo 2024

Las actividades con las aspirantes a la corona del Miss Universo 2024 comenzarán oficialmente el viernes 1 de noviembre de 2024 con una "Gala de las Catrinas", un evento que rendirá homenaje a la tradición del Día de Muertos.

Algunas delegadas ya han iniciado su viaje a México, y otras han llegado al país azteca, disfrutando de una velada en su primer día para celebrar las conexiones y amistades que se forjan durante el certamen.

La competencia preliminar se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre, mientras que la gran final se celebrará el sábado 16 de noviembre, ambos eventos tendrán lugar en la Arena CDMX. ¡El emocionante camino hacia la coronación ya ha comenzado!

Embed - Miss Universe on Instagram: "¡VIVA MÉXICO! This is a celebration! #73MissUniverseCompetition"