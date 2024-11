Miss Universo 2024: Miss Portugal causa indignación por su traje típico inspirado en la Virgen de Fátima

Correira, quien es la primera mujer negra en representar a Portugal en el certamen, vio opacada su histórica participación debido a las críticas hacia el traje que portó en la competencia.

El traje típico de Portugal, diseñado por Orlando Ventura, se inspiró en "Nuestra Señora de Fátima" o "Nuestra Señora del Rosario de Fátima," una advocación mariana surgida de las apariciones a tres pastores en la Cueva de Iria. Así lo detallaron en la cuenta de Instagram de Miss Portugal Universo.

El diseño refleja la profunda conexión de Portugal con la religión católica. El traje blanco estaba acompañado de una cruz dorada en el centro, una corona similar a la de la Virgen de Fátima y una biblia en la mano, completando el simbolismo del atuendo.

