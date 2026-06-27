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Mundial 2026 Mundial 2026 -  27 de junio de 2026 - 13:40

Mundial 2026: calendario de partidos para este domingo 28 de junio

Este domingo comenzarán los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de Sudáfrica y Canadá.

Canadá inicia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Canadá inicia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

EFE/EPA/BOB FRID
Ana Canto
Por Ana Canto

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este domingo 28 de junio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de Sudáfrica y Canadá, desde el Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos.

Mundial 2026: partidos de dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

  • Sudáfrica vs. Canadá, desde las 2:00 p.m. (RPC Radio).

Partidos de dieciseisavos de final del lunes y martes

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs. Japón, 12:00 p.m.
  • Alemania vs. Paraguay
  • Países Bajos vs. Marruecos

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • Francia vs. Suecia

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