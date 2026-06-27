La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este domingo 28 de junio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de Sudáfrica y Canadá, desde el Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 27 de junio de 2026 - 13:40
Mundial 2026: calendario de partidos para este domingo 28 de junio
Este domingo comenzarán los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de Sudáfrica y Canadá.
Mundial 2026: partidos de dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio
- Sudáfrica vs. Canadá, desde las 2:00 p.m. (RPC Radio).
Partidos de dieciseisavos de final del lunes y martes
Lunes 29 de junio
- Brasil vs. Japón, 12:00 p.m.
- Alemania vs. Paraguay
- Países Bajos vs. Marruecos
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega
- Francia vs. Suecia
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