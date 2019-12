Odalis Núñez • 11 Dic 2019 - 08:27 AM

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Mercedes Eleta de Brenes manifestó que el principal reto que afrontará el abogado Eduardo Rubén Ulloa como nuevo Procurador General de la Nación es garantizar la “separación e independencia de la justicia en Panamá”.

“La justicia no debe ser selectiva y él (Ulloa) se va a encontrar con muchos casos que están en proceso donde tendrá que evaluar si están adecuadamente sustentados, ya que lo que no puede seguir pasando es que se caigan los fallos o prescriben por temas procesales por no ser llevado bien desde el Ministerio Público”, dijo Eleta de Brenes.

Indicó que el tema de independencia tiene que ver con los Órganos Legislativo, Ejecutivo y la Contraloría General República, por esta razón “necesitamos fortalecer la institucionalidad que al final del camino es la que sustenta el sistema democrático y es lo que hace competitivo a un país, nosotros estamos dejando de ser competitivos por falta de seguridad jurídica y reglas claras”.

La presidenta de la Apede se mostró de acuerdo con el requisito que todos los funcionarios públicos tengan el perfil que se requiere para el puesto que ocupa, sin presiones políticas “la independencia del Procurador en el manejo del tema delicados, es muy importante y él va a necesitar trabajar con un equipo eficiente, prístino y competente”.

Ulloa, abogado especialista en Derecho Penal Económico, completará el período de la procuradora Kenia Porcell, quien el pasado mes de noviembre presentó su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva en enero del próximo año. De ser ratificado por el Pleno de la Asamblea Nacional, estará a cargo del Ministerio Público desde el 2 de enero de 2020 hasta el 2 de enero de 2025.

También es miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).