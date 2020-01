View this post on Instagram

COMUNICADO OFICIAL Panamá, 18 de enero de 2020. Hoy amanecimos con la triste noticia de la pérdida de dos valiosas unidades, el cabo primero Carlos Gutierrez (paramédico) y el cabo primero Alejandro Peña en el Sector de Come Gallina, de inmediato, el director general @orieloscarortega junto a su equipo, toma las acciones para investigar los hechos, recabando información en el área cuyo resultado apunta a una situación fortuita que nadie podía prever. . Un árbol que seria el lugar idóneo para descansar en la noche, se convierte en una trampa de muerte, ya que no estaba bien cimentado, sucumbe, se cae y como resultado 2 unidades del SENAFRONT fallecen en el cumplimiento de sus tareas. Tenemos además el reporte de otras personas heridas, y su estado será dado a conocer por autoridades médicas. . Esta es una de las noticias más difíciles para nosotros de comunicar, cuando la familia Senafront es golpeada por un hecho que se escapa de nuestras manos y aunque conocemos los riesgos que implica nuestra profesión, nunca deja de ser duro. Les enviamos a los familiares nuestras condolencia y nuestro reconocimiento a la valentía y dedicación de nuestras unidades.