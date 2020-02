Odalis Núñez • 1 Feb 2020 - 04:47 PM

El Ministerio de Salud informó este sábado que se han realizado pruebas a (5) personas que llegaron del extranjero, los cuales dieron negativo por coronavirus.

“No tenemos casos, ni sospechosos ni probables, hemos tenido personas que han llegado del extranjero y han requerido hacerle los exámenes,.... lo más importante como país, es que si bien es cierto, no tenemos casos eso no significa que no podamos en algún momento tener”, dijo la ministra de Salud, Rosario Turner.

Durante una gira de trabajo comunitario en el distrito de Tolé, Chiriquí,Turner reiteró que la alerta verde de emergencia internacional por coronavirus declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es para que todos los países se preparen.

“Desde esa perspectiva, el ministerio había anticipado algunas acciones que corresponden a la alerta verde y por eso nosotros hemos tenido una campaña de promoción de la salud, con el lavado frecuente de manos y la protección al toser o estornudar”.

Agregó que entre otras medidas tomadas en Panamá ante la rápida propagación de este virus, está un sistema intensificado de vigilancia en donde las personas que al momento de ingresar al país por el aeropuerto registren con antecedentes de mayor riesgo, se les dará un seguimiento diario desde su domicilio con llamadas telefónicas y visitas a su residencia.

“Ningún país está totalmente preparado, pero a medida que la población siga las recomendaciones que está dando el Ministerio de Salud se podría minimizar el efecto en la entrada del virus”, dijo la titular de salud.

Sobre los Carnavales, Turner dejó claro que se encuentran monitoreando la propagación del virus, “y dependiendo de del escenario no podríamos adelantar que vamos hacer ya que es un proceso de planificación, evaluación y si se deben tomar medidas se harán de manera responsable”.