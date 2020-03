Teiga Castrellón • 29 Mar 2020 - 02:28 PM

A través de un comunicado la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) le indican a los conductores de taxis de todo Panamá que como medida para evitar el contagio del coronavirus su tiempo de circulación en las avenidas se verá ajustado a una jornada que irá desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

"Únicamente los conductores que están brindando apoyo en el traslado del cuerpo médico podrá transitar en horarios fuera de lo establecido, el resto debe acogerse a la norma y de no ser así se le aplicará la sanción correspondiente. De igual forma hacemos saber a la población que se estableció nuevos horarios en el servicio de MiBus, quienes circularán de 4:00 a.m. a 12:00 a.m. mientras que los vehículos civiles en las calles, deberán circular en la hora asignada según la norma del último dígito de su cédula y los autorizados deberán contar con el salvo conducto debidamente registrado", agregó el comunicado.

Publicidad

Las autoridades le recomiendan a los conductores de taxis seguir las siguientes recomendaciones: