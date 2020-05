Linda Batista • 19 May 2020 - 08:35 AM

En los últimos días, han aumentado los homicidios en Panamá. El subdirector de la Policía Nacional, Alexis Muñoz, señaló que estos hechos de sangre en medio de la cuarentena, en su mayoría están vinculados al pandillerismo, ajuste de cuentas y rencillas.

"Cuando realizamos el análisis de las cifras, la mayoría de estos casos están vinculados al pandillerismo. Se dan órdenes desde las cárceles... No es una tarea fácil la prevención de un delito como el homicidio", sostuvo Muñoz

Ante esta realidad, dijo que además de las requisas, se está implementando tecnología en los centros penitenciarios. “Según la información que yo manejo a través del Ministerio de Seguridad, ya se está implementando la tecnología en el centro penitenciario La Joya. Se instalarán bloqueadores para la señal”, esto para que no se puedan registrar llamadas y textos desde las cárceles, indicó.

Sin embargo, destacó que para que esta medida se lleve a cabo, se requiere de recursos económicos.

Muñoz dijo que cuando las autoridades tienen información de amenaza de muerte, ellos cumplen con avisarle a la posible víctima para que se mude o se traslade de lugar temporalmente, no obstante indicó que no pueden custodiar a cada panameño involucrado en actividades ilegales. "Si alguien tiene amenaza de muerte no podemos ponerle un policía... le recomendamos que se mueva de lugar si tenemos información", puntualizó.

Señaló que continuarán con los operativos focalizados en reducir eliminar grupos delictivos y se coordina con el Ministerio Público para realizar operativos antipandillas.

A la fecha se han registrado 40 homicidios a nivel nacional.