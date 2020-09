Teiga Castrellón • 16 Sep 2020 - 11:53 AM

Nivia Rossana Castrellón, excoordinadora del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), asegura que advirtieron desde abril que en Panamá se debía utilizar un enfoque multiplataforma para la educación no solo en medio de la plataforma, sino para la educación en general en vista de la deficiencia que tiene el sistema ante la falta de conectividad y necesidades básicas para los estudiantes.

Una encuesta reveló que tres de cada diez estudiantes en Panamá no tienen acceso a conexión digital.

Publicidad

"Lo que está ocurriendo es que en realidad no ha habido una política pública que considere el acceso de los estudiantes al Internet y lo que se ha hecho, porque sí se han ofrecido computadoras a lo largo del tiempo, pero no se entiende que la computadora no va sola, tiene que haber un curriculum que esté alineado al uso de la tecnología para que haya un seguimiento desde casa y además de la conectividad tiene que haber una actividad puntual en la que el educador esté en contacto permanente con el estudiante verificando que hayan utilizando las oportunidades de aprendizaje", reseñó Castrellón.

La miembro de Copeme destacó que ante esta situación ellos aconsejaron el uso de otras plataformas como la radio y la televisión para que ayudaran a ese estudiante que carece de una computadora o un celular para acceder al aprendizaje.

Castrellón destacó que este problema va ligado a la falta de otros servicios más básicos como lo son el acceso a la luz eléctrica y el agua; los que generalmente son enfrentados por los estudiantes de escasos recursos, en los que se evidencia la falta de una educación de calidad.

"Este momento es histórico, porque se ha desnudado una realidad. Esto viene pasando desde hace 25 años. No ha habido una política pública para hacer acceder a las comunidades apartadas a una comunicación virtual", acotó la miembro de Copeme.

Castrellón señala que hay que prestar mucha atención a los alumnos que no se han conectado, para evitar que éstos sean desertores del sistema educativo.

Finalmente Castrellón advirtió sobre un problema más que se avecina para la educación panameña y esta se dará en octubre con el apagón analógico, y una vez se dé muchos estudiantes no tendrán acceso a la televisión digital.