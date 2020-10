Nimay González • 16 Oct 2020 - 07:03 PM

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) reiteró este viernes la propuesta que fue presentada a los técnicos y asistentes laboratoristas, frente a las exigencias que estos mantienen de ascender del Grado 3 al Grado 4 de la escala salarial, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo pactado en el año 2015.

La entidad recalca que dicho acuerdo señala que es fundamental cumplir con la formación académica de tres años universitarios para obtener el Grado 4 y la escala salarial correspondiente.

Publicidad

“Estar en este nivel involucra tener tres años de estudios universitarios, 36% de ellos han terminado la universidad de los que trabajan en el MINSA y 20% de los que trabajan en la Caja de Seguro Social, el resto de los funcionarios o tiene cursos o algunos estudios e incluso el 10% no ha terminado la secundaria”, enfatizó el doctor Alessandro Ganci, asesor del despacho superior del Minsa.

Conforme a esto, el Minsa propuso que todos aquellos técnicos que hubiesen terminado estudios universitarios y tengan de 90 a 120 créditos se les va a aceptar su Grado 4 como está pactado, mientras que para aquellos que no han cursado estudios universitarios, se les ofrece un paquete que consiste en una beca parcial para que puedan realizar estudios, con un 70% de las clases virtuales, flexibilidad en su horario laboral para que puedan atender sus clases presenciales, y por lo menos dos o tres materias podrán ser sometidas a pruebas de conocimiento y de ser aprobadas, no tendrán que cursarlas.

La propuesta contempla que en el caso de quienes no han concluido los estudios secundarios, podrán completar su formación académica a través de un curso acelerado, en un periodo no mayor de dos años, como parte de un convenio alcanzado con la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y el Ministerio de Educación (Meduca).

Cabe mencionar que los tecnólogos médicos y técnicos asistentes de laboratorio marcharon este viernes hacia la Presidencia de la República para exigir el reconocimiento de los acuerdos establecidos, y fueron recibidos por representantes del Ejecutivo, tras lo cual reiteraron que continuarán con su lucha para que sus exigencias sean resueltas.

"Nosotros tuvimos una reunión con el viceministro de la Presidencia, le manifestamos detalladamente el pliego de peticiones que llevamos, ellos dicen que ciertamente ellos no tienen la potestad ni la injerencia porque eso le compete al Minsa, pero yo le digo que si nosotros hemos venido de allá para acá es para que traten de resolver y ustedes nos van a mandar nuevamente para allá, esto es para seguir dilatando. Si quiero manifestar y hablar alto y claro que nosotros hemos tomado la loable decisión de que si no nos pagan Grado 4 no vamos a hacer función d Grado 4, tan censillo como eso y nuestra regencia está anuente en cuanto a eso", expresó tras la reunión el dirigente laboratorista Luis Bonilla.

Por otro lado, el asesor del despacho superior del Minsa reiteró que “esta es una administración de puertas abiertas, se puede conversar sin violentar lo pactado y ajustar las solicitudes a lo establecido”.

Además, indicó que “existe una mesa que está conformada por cuatro actores, Conagreprotsa, a la cual están adscritos los técnicos, auxiliares y asistentes de laboratorios clínicos, las cuales se van a reactivar, ya que fueron suspendidas por enfrentar la pandemia y porque algunos de los miembros propusieron la suspensión ya que no había certeza de las implicaciones de la enfermedad y lo importante es preservar la salud de todos”.