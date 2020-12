RI • 24 Dic 2020 - 07:52 AM

El Dr. Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, envió al ministro de Salud Luis Sucre una carta donde le presenta su renuncia como miembro del Consejo Consultivo de Salud, conformado a raíz de la pandemia de COVID-19.

"A lo largo de meses he insistido en la adopción de medidas de mitigación efectivas frente al reaceleramiento de la pandemia producida por el SARS-COV2. Yo no estoy de acuerdo con la inercia política, el predominio de los intereses económicos y la falta de liderazgo que están conduciendo al fallecimiento de centenares de panameños y al contagio de miles de nuestros compatriotas con la infección viral", señala Mendoza en su carta.

En junio del presente año se anunció la conformación de este Consejo Consultivo, cuyo objetivo es asesorar al presidente de la República en las estrategias contra el nuevo coronavirus.

La renuncia de Mendoza a esta designación llega en el momento en el que Panamá ha registrado récords de muertes y contagios, y días después de anunciadas por el Minsa una serie de medidas restrictivas, que para algunos sectores no son suficientes para detener el aumento de casos.

En su misiva, Mendoza además manifiesta su oposición a la contratación de médicos extranjeros para reforzar el sistema sanitario. "He sido consistente en mi posición de que no se debe permitir el ejercicio de la medicina a ciudadanos extranjeros que no cumplan con las leyes de la República".

Panamá anunció la contratación de médicos de cinco países, y este jueves 24 de diciembre llegó el primer grupo de médicos cubanos.