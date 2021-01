Nimay González • 27 Ene 2021 - 10:34 AM

Ante la decisión de las autoridades de la provincia de Colón, de restringir el ingreso a las playas de esta región los fines de semana, el director regional de Salud, Edgar Coto, indicó que esta prohibición también aplica para las personas que se hospedan en los hoteles.

“No es que tengamos cuarentena total acá en la provincia de Colón, el fin de semana no está encuarentenado, las personas se pueden desplazar libremente, se pueden hospedar en un hotel, sin embargo, el uso de las playas, independientemente de que estén hospedadas en hoteles no van a ser utilizadas las playas, los estamentos de seguridad van a estar dando recorridos”, manifestó Coto.

Explicó la decisión de restringir el ingreso a las playas los fines de semana, se sustentó en que se estaban registrando aglomeraciones producto del traslado de personas de otras regiones, así como por la irresponsabilidad de algunos ciudadanos en cuanto al cumplimiento de las normas.

Añadió que de igual forma, durante la semana los estamentos de seguridad realizarán recorridos para verificar el cumplimiento de la reglamentación sobre el uso de las playas, detallando que no se puede ingerir bebidas alcohólicas, no se puede estar en burbujas familiares mayores a 7 personas, y no se permiten los paseos en buses y microbuses.