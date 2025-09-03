Activan Alerta Amber por desaparición de cuatro adolescentes en Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) activó una Alerta Amber tras el reporte de desaparición de cuatro adolescentes en distintas zonas del país.
Detalles según Alerta Amber de los adolescentes
Los menores fueron identificados como:
- Maybelline Jiménez, 17 años, vista por última vez en Buenos Aires, calle La Loma, Casa E-43, en Chilibre.
- Roderick Barcasnegras, 15 años, desaparecido tras ser visto en el Cuartel de Adolescentes de Río Abajo, en la ciudad de Panamá.
- Alejandra Bovell, 17 años, quien fue vista por última vez en Praderas del Norte, calle Zeús, casa C526, en Las Cumbres.
- Asaph Villamonte, 15 años, desaparecido en su residencia ubicada en Buenos Aires, Alto Caballero, Muná, comarca Ngäbe Buglé.
Las autoridades solicitan a la ciudadanía brindar cualquier información que ayude a dar con el paradero de los jóvenes a través de los canales oficiales, reafirmando su compromiso con la protección de la niñez y adolescencia en Panamá.