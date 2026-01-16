Aeropuerto de Tocumen rompe récord en 2025: más de 20.9 millones de pasajeros ingresaron a Panamá

El Aeropuerto Internacional de Tocumen , principal terminal aérea de Panamá y uno de los nodos de conexión más importantes de la región, movilizó 20,981,855 pasajeros durante 2025, la cifra anual más alta en su historia, informó este jueves su administración.

De acuerdo con datos oficiales, en 2024 el aeropuerto había registrado 19.2 millones de viajeros, por lo que el resultado de 2025 representa un incremento del 8.8 %, consolidando la recuperación y el crecimiento sostenido del sector aéreo panameño.

Más viajeros entrando y saliendo del país

Durante 2025, 2,831,531 pasajeros desembarcaron en Tocumen e ingresaron a la ciudad de Panamá, lo que equivale a un aumento del 5 %, es decir, 145,880 personas más en comparación con el año anterior. En tanto, los viajeros que salieron del país totalizaron 2,916,512, reflejando un crecimiento del 3 %, con 86,408 pasajeros adicionales respecto a 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2012167848261460398?s=20&partner=&hide_thread=false El Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital de Panamá y es un nodo de conexión regional, movilizó 20,981,855 pasajeros en 2025, "la cifra anual más alta en su historia", informó este jueves su administración.



En 2024, Tocumen había registrado 19.2 millones de… pic.twitter.com/mjZOia0SXy — Telemetro Reporta (@TReporta) January 16, 2026

Crecimiento en operaciones en el Aeropuerto de Tocumen

En cuanto a la operación aérea, Tocumen acumuló 166,448 movimientos de aterrizaje y despegue a lo largo de 2025, lo que representa un incremento del 9 % frente al año previo.

Del total de operaciones:

89 % correspondió a vuelos comerciales,

7 % a vuelos de carga,

2 % a aviación general, y

2 % a operaciones técnicas, chárter, militares y otras.

Conexión con 97 destinos internacionales

Durante el año pasado operaron en Tocumen 17 aerolíneas comerciales de pasajeros y 28 aerolíneas de carga, conectando a Panamá con 97 destinos internacionales.

Según la administración aeroportuaria, esta red de rutas permitió ampliar y consolidar la integración del país con los principales mercados de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa, fortaleciendo el papel de Tocumen como hub aéreo regional.

FUENTE: EFE