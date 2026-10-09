Alcaldía de Panamá anuncia el evento Mujeres Mágicas 2026 en el Casco Peatonal de octubre

La Alcaldía de Panamá informó que en el marco del mes de la prevención del cáncer, el Casco Antiguo de Panamá será escenario de Mujeres Mágicas 2026, una actividad que se desarrollará el domingo 25 de octubre, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Casa de la Municipalidad, con charlas, dinámicas de bienestar y testimonios de sobrevivientes de cáncer.

La jornada, que forma parte de las actividades de Casco Peatonal y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Panamá, tendrá como anfitriona a la comunicadora Erika Nota. El encuentro busca promover la prevención del cáncer, el autocuidado y el bienestar de las mujeres.

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Mujeres Mágicas 2026: ¿qué actividades habrá el 25 de octubre?

Durante la jornada se desarrollarán las siguientes actividades:

“Escucha a tu cuerpo antes de que grite”, con Marielena Real, quien también dirigirá una sesión grupal de Reiki.

Zumba, dirigida por Algis Andrés.

“Nutrirte para prevenir”, con la dietista Lylibeth Quirós.

“La mujer que ves en el espejo”, con el experto en imagen Charlie Cuevas.

“Vivir con propósito después de una crisis”, con los sobrevivientes Óscar Ramos, Marisela Moreno y María Rosas.

Pasarela “Renaciendo a la vida”, organizada por Punto Roma y Stevens, con la participación de mujeres de la fundación Leah's.

Entrega de reconocimientos y cierre con una presentación de comedia stand-up a cargo de Jossie Jiménez.

Las actividades posteriores al mediodía estarán enfocadas en las experiencias de superación, el fortalecimiento de la autoestima y el reconocimiento de las participantes.

Alcaldía de Panamá promueve la concienciación sobre el cáncer

La Alcaldía de Panamá se suma a esta iniciativa para fomentar la concienciación sobre la prevención del cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas.

El encuentro busca generar espacios de conversación sobre la importancia de prestar atención a los cambios del cuerpo, mantener hábitos saludables y acudir a evaluaciones médicas oportunas.