Alcaldía de Panamá cierra temporalmente piscinas municipales por mantenimiento

La Alcaldía de Panamá informó a la ciudadanía que, como parte de la preparación de los espacios recreativos para la temporada de verano 2026, se estarán realizando trabajos de mantenimiento preventivo en varias piscinas municipales del distrito.

Las labores estarán enfocadas en adecuaciones al vaso de las piscinas para prevenir accidentes, así como en limpiezas profundas, con el objetivo de garantizar instalaciones seguras, higiénicas y en óptimas condiciones para el disfrute de la comunidad.

Contenido relacionado: Alcalde Mayer Mizrachi denuncia vandalismo y quema de basurero inteligente

Alcaldía de Panamá anuncia cierre temporal de piscinas municipales

Piscina Municipal de Las Mañanitas

Los trabajos de mantenimiento preventivo se realizarán del viernes 2 al lunes 5 de enero de 2026, periodo durante el cual la piscina permanecerá cerrada y no estará operativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/2007101781910643103?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO pic.twitter.com/D52sfa4UCc — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) January 2, 2026

Piscina Municipal del Parque Lefevre

En este espacio recreativo, las labores de mantenimiento preventivo iniciarán el viernes 2 de enero de 2026, por lo que la piscina permanecerá fuera de servicio durante los días que duren los trabajos.

La Alcaldía explicó que estas acciones forman parte del plan de adecuación y cuidado de los espacios recreativos del distrito, orientado a que niños, jóvenes y familias puedan disfrutar de estos espacios en condiciones óptimas y seguras durante la temporada de verano.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Municipio de Panamá para conocer la fecha exacta de reapertura de cada instalación.