Anuncian inversión de Carriles por inicio de año escolar 2024

En un comunicado emitido hoy, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito informó que se implementará la inversión de carriles en varias vías clave durante las horas pico de la mañana. Desde las 4:00 a.m. hasta las 7:30 a.m., se llevará a cabo la inversión de carriles desde la Autopista Arraiján La Chorrera hasta el Puente de Burunga, y desde este punto hasta el Puente de Las Américas.

Inversión de Carriles por la Policía Nacional para el inicio de clases

Asimismo, se establecerá la inversión de carriles en la Avenida José Agustín Arango, desde Los Pueblos hasta el cruce de Balboa, en un horario de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

En otras zonas de la ciudad, como la carretera Boyd Roosevelt desde la barriada Princesa de Gales hasta Villa Zaita, se implementará la inversión de carriles de 5:30 a.m. a 7:30 a.m. De manera similar, se aplicará esta medida en la Avenida Martín Sossa y en la Avenida Santa Elena, en horarios específicos que van desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.

Inversión de carriles por el inicio de año escolar

Estas acciones tienen como objetivo principal reducir la congestión vehicular y garantizar la seguridad de estudiantes, padres y conductores durante el período de regreso a clases. Se insta a los ciudadanos a tomar en cuenta estas disposiciones y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos en el tráfico.

La Policía Nacional mantendrá una presencia activa en las vías afectadas para supervisar el cumplimiento de estas medidas y brindar asistencia en caso de ser necesario.

Con estas iniciativas, se espera contribuir a un retorno a clases ordenado y seguro para toda la comunidad educativa.