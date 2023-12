¡Atención! Alcaldía extiende el plazo de exoneraciones

Los arreglos de pago, tanto para comerciantes como para propietarios de vehículos, deben tramitarse en el Departamento de Apremio o en los juzgados ejecutores ubicados en la Alcaldía de Panamá. Las sanciones aplicadas al impuesto de circulación serán exoneradas un 50% al cancelar el total de la deuda, y del 25% si se el propietario acumula más de B/.300.01 y procede gestionar un arreglo de pago.

image.png Alcaldía extiende el plazo de exoneraciones

Moratoria para exoneración del 100%: Requisitos

Haber presentado todas sus declaraciones juradas.

Haber presentado los documentos relativos a la inconsistencia de las declaraciones solicitadas.

La Alcaldía de Panamá también brindará la opción de hacer un convenio de pago mediante el Departamento de Apremio y los Juzgados Ejecutores del Edificio Hatillo del cual se tendrán descuento del 25% sobre la sanción.

Arreglo de pago: ¿Qué deudas pueden aplicar?

B/.300.01 hasta B/.500.00 de abono inicial del 40% en 2 cuotas.

B/.500.01 hasta B/.1.000.00 de abono inicial del 35% en 4 cuotas.

B/.1.000.01 hasta B/.5,000.00 de abono inicial del 30% en 6 cuotas.

B/.5.000.01 hasta B/.10.000.00 de abono inicial del 25% en 8 cuotas.

B/.10.000.01 hasta B/.15.000.00 de abono inicial del 20% en 10 cuotas.

B/.15.000.01 en adelante de abono inicial del 15% del 15% en 12 cuotas.

La Tesorería Municipal resalta que para optimizar la atención a los contribuyentes del Departamento de Recaudación ubicado en el edificio Hatillo amplió su horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. No obstante, las Agencias de Pago ubicadas en el entro Crystal Plaza de Juan Díaz, en el Magna Corp. del área bancaria y en el Princesa de Gales de Juan Díaz, se mantendrán de 8 a.m. a 4 p.m.