¡Atención! Trabajos del IDAAN en San Francisco iniciarán a las 7:00 a.m.

Los trabajos, que inicialmente se realizaban de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., se llevarán a cabo ahora entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. Durante este tiempo, no se suspenderá el suministro de agua potable en la zona.

Detalles del proyecto según el IDAAN

Los trabajos del proyecto ampliación de la línea de acueducto en el corregimiento de San Francisco pasarán a un horario diurno de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. a partir del lunes 6 de enero. @IDAANinforma pic.twitter.com/UTUMlM0eH0 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2025

Contratista: Constructora MECO, S.A.

Constructora MECO, S.A. Consultas: Departamento de Gestión Social, teléfono: (507) 6677-5509.

Departamento de Gestión Social, teléfono: (507) 6677-5509. Recomendaciones de seguridad: El IDAAN solicita a los conductores que transiten por la zona de construcción que mantengan una velocidad reducida, respeten las señales de tránsito y sigan las indicaciones del personal de seguridad para evitar accidentes.

Este cambio de horario tiene como objetivo optimizar el avance de los trabajos, garantizando la seguridad de los trabajadores y la comunidad.