ATTT comenzará a multar autos mal estacionados: evite sanciones

El director de Servicio y Control Vehicular de la ATTT, Julio Prado, explicó que si bien estacionarse en sitios prohibidos conlleva sanciones, el enfoque del operativo es más preventivo que punitivo.

"Aunque estacionarse en lugares no autorizados implica multas, el objetivo principal de este operativo no es sancionar, sino crear conciencia. Se trata de un tema social. Queremos que los ciudadanos comprendan la importancia de respetar los espacios públicos y promover una ciudad más ordenada", señaló Prado.

Educación y sensibilización al conductor por la ATTT

ATTT explica funciones de los inspectores de tránsito en Panamá. Foto/@ATTTPanama

El operativo se desplegará de forma progresiva en distintas áreas de la ciudad, priorizando zonas con alta congestión vehicular y reportes frecuentes de estacionamientos indebidos.

El plan contempla acciones de educación vial, con agentes que orientarán a los conductores sobre el impacto negativo de dejar autos en aceras, rampas, esquinas y pasos peatonales, obstaculizando la movilidad y la seguridad, especialmente de personas con discapacidad y adultos mayores.

Llamado a la ciudadanía

La ATTT hace un llamado a la colaboración de todos los conductores y peatones para garantizar la convivencia urbana y construir una ciudad más accesible, segura y fluida.

El operativo “Mal Parqueados” forma parte de un plan integral de la entidad para mejorar la movilidad urbana, reducir accidentes y fomentar una cultura de respeto en las vías públicas.