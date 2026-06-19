ATTT refuerza operativos a motociclistas en todo el país

Autoridades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizaron un operativo de fiscalización en distintos puntos del país con el objetivo de verificar que los conductores de motocicletas cumplan con el Reglamento de Tránsito vigente.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Resultados del operativo por la ATTT

Durante la jornada se realizaron un total de 354 verificaciones a motociclistas, como parte de las acciones de control vial a nivel nacional.

Como resultado, las autoridades emitieron:

81 boletas por diversas infracciones

por diversas infracciones 14 motocicletas removidas mediante grúa por incumplimiento de requisitos para circular

Exhorto a los conductores

Autoridades desplegaron un operativo de fiscalización en diversos puntos del país para garantizar que los conductores de motocicletas mantengan su documentación al día y cumplan con el Reglamento de Tránsito.



Luego de realizar un total de 354 verificaciones, se aplicaron 81… pic.twitter.com/CMYSbgGSC6 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

La ATTT exhortó a todos los motociclistas a mantener al día su documentación, incluyendo:

Licencia de conducir correspondiente

Placa vigente

Implementos de seguridad obligatorios (como casco y equipo reflectivo)

Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos de accidentes en las carreteras del país.