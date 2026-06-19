Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 17:40

ATTT refuerza operativos a motociclistas en todo el país

La ATTT realizó 354 verificaciones a motocicletas en todo el país, aplicando 81 sanciones y removiendo 14 vehículos por incumplir el reglamento.

Resultados del operativo por la ATTT

Resultados del operativo por la ATTT

@ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Autoridades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizaron un operativo de fiscalización en distintos puntos del país con el objetivo de verificar que los conductores de motocicletas cumplan con el Reglamento de Tránsito vigente.

Resultados del operativo por la ATTT

Durante la jornada se realizaron un total de 354 verificaciones a motociclistas, como parte de las acciones de control vial a nivel nacional.

Como resultado, las autoridades emitieron:

  • 81 boletas por diversas infracciones
  • 14 motocicletas removidas mediante grúa por incumplimiento de requisitos para circular

Exhorto a los conductores

La ATTT exhortó a todos los motociclistas a mantener al día su documentación, incluyendo:

  • Licencia de conducir correspondiente
  • Placa vigente
  • Implementos de seguridad obligatorios (como casco y equipo reflectivo)

Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos de accidentes en las carreteras del país.

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