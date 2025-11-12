Autorizan contratos al MOP para reparar daños causados por lluvias en Boquete

El Consejo de Gabinete aprobó este jueves las Resoluciones N.° 127-25 y N.° 128-25, mediante las cuales autoriza al Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) a contratar, por procedimiento excepcional, los trabajos necesarios para reparar los daños ocasionados por las lluvias de inicios de octubre en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

El primer contrato será con la empresa Constructora NFL, S.A., por un monto de B/.6,051,423.68, para ejecutar el proyecto “Solución integral de puntos críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete”.

El segundo contrato corresponde a Bocas Generation Company Inc., con un valor de B/.11,253,303.83, para el proyecto “Solución integral para el mejoramiento del sistema pluvial del pueblo de Bajo Boquete”. Ambos contratos fueron adjudicados por debajo del precio de referencia establecido.

Dos proyectos fueron autorizados por el Consejo de Gabinete para ejecutar mejoras pluviales en los sectores Bajo Boquete, Palmira y Los Naranjos, en la provincia de Chiriquí, por un costo de B/.17,304,727, tras las afectaciones causadas por las lluvias. pic.twitter.com/RLXaU4jNxl — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2025

Según el MOP, estas obras buscan restablecer la seguridad vial, la estabilidad estructural y la funcionalidad de las vías afectadas en más de 16 puntos críticos. La intervención incluye estabilización de taludes, rehabilitación de calzadas y mejoras en los sistemas de drenaje —tuberías, cunetas y cajones hidráulicos para optimizar la evacuación de aguas pluviales.

La entidad explicó que, ante la gravedad de los daños y la urgencia de prevenir nuevos deslizamientos o afectaciones, fue necesario recurrir a la contratación por procedimiento excepcional, a fin de garantizar una respuesta técnica inmediata.

"El objetivo es preservar la integridad del terreno, minimizar el riesgo de colapso y reforzar la resiliencia de la infraestructura ante eventos climáticos extremos", destacó el MOP en un comunicado.

Las autoridades recalcaron que esta intervención responde a la importancia de mantener la movilidad, la seguridad de los usuarios y el acceso de los servicios de emergencia, especialmente en una zona montañosa con alta exposición a lluvias intensas.