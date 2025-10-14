Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 11:17

Buque escuela peruano B.A.P. Unión realiza su noveno tránsito por el Canal de Panamá

El buque recorre el Canal de Panamá tras haber visitado 40 puertos en 20 países, compartiendo su cultura y tradiciones con el mundo.

Canal de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

El Canal de Panamá informó que recibió al B.A.P. Unión, buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, tras haber visitado 40 puertos en 20 países, compartiendo su cultura y tradiciones con el mundo.

En su travesía de regreso a casa, el velero realizó su noveno tránsito por el Canal de Panamá, reafirmando los lazos que nos unen como región. “Es un honor ser parte de su ruta y testigos de su paso por nuestras esclusas”, destacó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El buque abrirá sus puertas al público con entrada libre este jueves 16 de octubre en la Terminal de Cruceros de Amador (Causeway), en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

