Buque escuela peruano B.A.P. Unión realiza su noveno tránsito por el Canal de Panamá. Canal de Panamá

Por Ana Canto El Canal de Panamá informó que recibió al B.A.P. Unión, buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, tras haber visitado 40 puertos en 20 países, compartiendo su cultura y tradiciones con el mundo.

En su travesía de regreso a casa, el velero realizó su noveno tránsito por el Canal de Panamá, reafirmando los lazos que nos unen como región. “Es un honor ser parte de su ruta y testigos de su paso por nuestras esclusas”, destacó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

