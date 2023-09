Cadete de la Policía Nacional gana Concurso de Oratoria

"Me siento muy agradecido por esta oportunidad que me dio Dios de haber participado en este concurso. La verdad no me lo esperaba obtener el primer lugar", fueron parte de las palabras de agradecimiento del futuro oficial de la Policía Nacional.

La preselección del concurso tuvo lugar en la Facultad de Administración Pública de la UP, el jueves 7 de septiembre, y de este evento se conocieron los tres cadetes de la ESOPOL que representarían a la institución.