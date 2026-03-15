Clima en Panamá hoy: advierten horario para evitar la exposición al sol este domingo 15 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene avisos de vigilancia por índices elevados de radiación ultravioleta y altas temperaturas en varias regiones del país. De acuerdo con la entidad, el aviso de vigilancia por radiación ultravioleta elevada se mantiene vigente hasta las 6:00 p.m. del 18 de marzo de 2026.
Mientras tanto, el aviso por alta sensación térmica y temperaturas elevadas estará vigente hasta las 11:59 p.m. del mismo día.
Panamá bajo radiación UV elevada: autoridades emiten alerta
Ante estas condiciones, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá recomienda a la población:
- Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m.
- Utilizar protector solar
- Mantenerse hidratado durante el día
- Usar ropa ligera y sombreros o gorras
Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo fue elaborado por el meteorólogo Rafael Morán, quien advirtió que las condiciones atmosféricas favorecerán temperaturas elevadas y sensación térmica alta en gran parte del territorio nacional.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.