Clima en Panamá hoy: advierten horario para evitar la exposición al sol este domingo 15 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) mantiene avisos de vigilancia por índices elevados de radiación ultravioleta y altas temperaturas en varias regiones del país. De acuerdo con la entidad, el aviso de vigilancia por radiación ultravioleta elevada se mantiene vigente hasta las 6:00 p.m. del 18 de marzo de 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Mientras tanto, el aviso por alta sensación térmica y temperaturas elevadas estará vigente hasta las 11:59 p.m. del mismo día.

Panamá bajo radiación UV elevada: autoridades emiten alerta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/2033102398781010125?s=20&partner=&hide_thread=false Aviso de Vigilancia por Índices de Radiación Ultravioleta Elevados



Válido hasta las 6:00 p.m del 18 de marzo de 2026.



Pronóstico por el meteorólogo Rafael Morán.



Para más información visita https://t.co/74vkjvagDm pic.twitter.com/duzKQg0TTL — IMHPA (@imhpapma) March 15, 2026

Ante estas condiciones, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá recomienda a la población:

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

Utilizar protector solar

Mantenerse hidratado durante el día

durante el día Usar ropa ligera y sombreros o gorras

Pronóstico del tiempo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/2033101664568119442?s=20&partner=&hide_thread=false Aviso de Vigilancia por Generación y Propagación de Incendios



Válido hasta 11:59 p.m del 18 de marzo de 2026.



Pronóstico por el meteorólogo Rafael Morán.



Para más información visita https://t.co/74vkjvagDm pic.twitter.com/ex026wSKQX — IMHPA (@imhpapma) March 15, 2026

El pronóstico del tiempo fue elaborado por el meteorólogo Rafael Morán, quien advirtió que las condiciones atmosféricas favorecerán temperaturas elevadas y sensación térmica alta en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.