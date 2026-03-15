Panamá Nacionales -  15 de marzo de 2026 - 09:08

Clima en Panamá hoy: advierten horario para evitar la exposición al sol este domingo 15 de marzo

El IMHPA mantiene avisos de vigilancia en Panamá hasta el 18 de marzo de 2026 por clima caluroso y advierte horario para evitar exposición al sol.

Clima en Panamá hoy

Clima en Panamá hoy

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene avisos de vigilancia por índices elevados de radiación ultravioleta y altas temperaturas en varias regiones del país. De acuerdo con la entidad, el aviso de vigilancia por radiación ultravioleta elevada se mantiene vigente hasta las 6:00 p.m. del 18 de marzo de 2026.

Mientras tanto, el aviso por alta sensación térmica y temperaturas elevadas estará vigente hasta las 11:59 p.m. del mismo día.

Panamá bajo radiación UV elevada: autoridades emiten alerta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/2033102398781010125?s=20&partner=&hide_thread=false

Ante estas condiciones, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá recomienda a la población:

  • Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m.
  • Utilizar protector solar
  • Mantenerse hidratado durante el día
  • Usar ropa ligera y sombreros o gorras

Pronóstico del tiempo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/2033101664568119442?s=20&partner=&hide_thread=false

El pronóstico del tiempo fue elaborado por el meteorólogo Rafael Morán, quien advirtió que las condiciones atmosféricas favorecerán temperaturas elevadas y sensación térmica alta en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

En esta nota:
Seguir leyendo

Teleton 20-30 Chiriquí recauda más de B/.505 mil para sala de quemados

Premios Óscar 2026 hoy: ¿Dónde y a que hora verlo desde Panamá?

Cobre Panamá 2026: ¿Dónde aplicar a las vacantes de empleo?

Recomendadas

Más Noticias