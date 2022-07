CNA: Se necesita establecer una hoja de ruta que legitime los cambios que exigen los manifestantes

Señala que si bien es cierto las medidas anunciadas por el Órgano Ejecutivo y Legislativo son un acto positivo, las mismas deben ser vistas como paliativos, y que “la verdadera tarea es la transformación del Estado y por eso es momento de dialogar con una ruta de transformación”.

“Si el reclamo social se ha sostenido por más de 10 días es una señal inequívoca para todos los sectores de la sociedad que hay que rediseñar el camino por donde transita nuestra sociedad. Aún con subsidios, aún con llamados a diálogo la ciudadanía persiste porque requiere cambios de fondo. Creemos que hay necesidad de establecer una hoja de ruta que legitime los cambios, cambios que exigen las olas de protestas”, enfatiza el gremio de abogados en un comunicado.

Asimismo, expresa su respaldo al derecho que tiene la ciudadanía a expresar su rechazo ante las situaciones que aquejan el diario vivir, así como que este rechazo sea expresado a través de huelgas y protestas, siempre en el que no pierdan legitimidad por estar vinculados a intereses políticos.

“Las expresiones de rechazo a las manifestaciones, no deben generar opiniones jurídicas de alentar ningún mecanismo legal o constitucional que las disminuya o evite, este es un problema que se resuelve con diálogo franco y sincero, la fuerza de la ley no debe intervenir en un reclamo social y siempre seremos garantes de la no represión de los movimientos populares”, manifesta.

Agrega que la actual condición del país podría cambiar en la medida en que todos los sectores discutan los problemas de fondo y se diseñe una nueva Constitución.

“Desde el CNA hemos sido firmes convencidos que vivimos la terminación de una época y esa terminación finaliza con una nueva Constitución. El CNA está dispuesto a participar de un diálogo en favor de los reclamos sociales con la mira puesta en la legitimidad de cada expresión de exigir mejores días para los ciudadanos”, puntualiza el gremio.