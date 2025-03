Cobre Panamá responde la decisión del presidente Mulino sobre Minera Panamá

"Anticipo, para que no se diga lo que no es, yo autoricé la sacada del material que está molido allí, que se está desperdiciando y sobre el cual Panamá tiene una barbaridad de dinero metida, que le tienen que reembolsar a Panamá una vez ese material sea procesado fuera de Panamá", explicó el mandatario durante su conferencia semanal. "Anticipo, para que no se diga lo que no es, yo autoricé la sacada del material que está molido allí, que se está desperdiciando y sobre el cual Panamá tiene una barbaridad de dinero metida, que le tienen que reembolsar a Panamá una vez ese material sea procesado fuera de Panamá", explicó el mandatario durante su conferencia semanal.

Asimismo, el presidente autorizó la reactivación de la planta termoeléctrica de 300 megavatios, ubicada en la mina, con el objetivo de permitir la exportación del mineral y la importación de carbón.

Cobre Panamá responde tras el anuncio del presidente Mulino

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1900234282632691869&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que autorizó el traslado del concentrado de cobre que se encontraba en la mina de Donoso.



“Anticipo, para que no se diga lo que no es, yo autoricé la sacada del material que está molido allí, que se está desperdiciando… https://t.co/iPncmK8aEd pic.twitter.com/Ha23fJyaEC — Telemetro Reporta (@TReporta) March 13, 2025

Tras el anuncio del Ejecutivo, Cobre Panamá expresó su satisfacción y reafirmó su disposición al diálogo para encontrar soluciones en beneficio del país.

"Recibimos con satisfacción las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en torno a las autorizaciones para exportar el concentrado de cobre, importar carbón y reactivar la planta de generación eléctrica", indicó la empresa en un comunicado. "Recibimos con satisfacción las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en torno a las autorizaciones para exportar el concentrado de cobre, importar carbón y reactivar la planta de generación eléctrica", indicó la empresa en un comunicado.

Además, Cobre Panamá destacó que los fondos obtenidos de la exportación del concentrado permitirán continuar con actividades de preservación en la mina y cumplir con las obligaciones fiscales en apego a la normativa vigente.

"Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades y las comunidades locales para garantizar que todas las actividades se desarrollen de manera segura y responsable, manteniendo un diálogo abierto y transparente con todos los actores involucrados", agregó la empresa.