Consejo de Gabinete aprueba licencia para crear la Zona Franca Pesquera del Pacífico en Panamá

Consejo de Gabinete aprueba licencia para crear la Zona Franca Pesquera del Pacífico.

El Consejo de Gabinete emitió concepto favorable para que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas conceda licencia de promotor y operador, así como la inscripción en el registro oficial, a favor de la sociedad Zona Franca Pesquera del Pacífico, S. de R.L.

La autorización permitirá el establecimiento y operación de la Zona Franca Pesquera del Pacífico, que estará ubicada en la comunidad de Tanara, corregimiento de Chepo Cabecera, distrito de Chepo, provincia de Panamá.

Esta decisión quedó formalizada mediante la Resolución N.° 105-25 del 9 de septiembre de 2025.

Inversión e impacto de la Zona Franca Pesquera del Pacífico, S. de R.L.

Inversión proyectada

La iniciativa contempla una inversión total de B/.10,839,012.73, distribuida en dos fases:

Primera fase: B/.4,885,995.64

Segunda fase (futura): B/.5,953,017.09

Impacto en el empleo

Durante la primera fase, se prevé la instalación de ocho (8) empresas, que generarán aproximadamente:

12 empleos directos

179 empleos indirectos

En la segunda fase, se proyecta la creación de:

20 empleos directos

200 empleos indirectos