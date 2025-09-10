Consejo de Gabinete aprueba licencia para crear la Zona Franca Pesquera del Pacífico en Panamá

El Consejo de Gabinete emitió concepto favorable para que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas conceda licencia de promotor y operador, así como la inscripción en el registro oficial, a favor de la sociedad Zona Franca Pesquera del Pacífico, S. de R.L.
Esta decisión quedó formalizada mediante la Resolución N.° 105-25 del 9 de septiembre de 2025.
Inversión e impacto de la Zona Franca Pesquera del Pacífico, S. de R.L.
Inversión proyectada
La iniciativa contempla una inversión total de B/.10,839,012.73, distribuida en dos fases:
- Primera fase: B/.4,885,995.64
- Segunda fase (futura): B/.5,953,017.09
Impacto en el empleo
Durante la primera fase, se prevé la instalación de ocho (8) empresas, que generarán aproximadamente:
- 12 empleos directos
- 179 empleos indirectos
En la segunda fase, se proyecta la creación de:
20 empleos directos
200 empleos indirectos