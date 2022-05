"Constitución permite la intervención del Gobierno en la regulación y congelación de precios del combustible", CNA

El abogado también señaló que el Gobierno puede tomar medidas alternas como lo sería la compra en grandes cantidades de combustible.

"Se puede inclusive prever una compra masiva de combustible a razón de que el Estado puede ser un comprador de cantidades importantes para prever el alza del combustible a ciertos meses es decir la inteligencia humana en estos momentos se pone a prueba y las autoridades tienen que ser creativas de las respuestas que se tienen que exhibir", acotó Araúz.

Por otro lado, el presidente de este Colegio se refirió al actuar de los magistrados en el país y cómo estos están condicionados por la política del Órgano Ejecutivo.

"Aquí no se mueve nada si un presidente de la República no lo impulsa, el rol de los, magistrados, si bien es cierto, será transmitir la visión desde lo interno, hay que comprender que administrar justicia y decidir causa no es lo mismo que participar en el diseño de políticas públicas. El punto es que nosotros nos dejamos en cada periodo como techo, simplemente las designaciones, pero usted designa a una persona buena, competente, capaz y la tira en medio del océano, sin ninguna herramienta, obviamente esa persona no va a dar resultados de transformación, de nada nos sirve tener nueve extraordinarios magistrados de la Corte Suprema de Justicia si éstos no están acompañado de las herramientas. Las herramientas de trabajo son legislativas, presupuestarias y de buena voluntad de conversar y dialogar, pero eso se impone desde el poder político de la Presidencia de la República", reseñó Araúz.