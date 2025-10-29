CSJ ratifica a Nicolasa Terreros como rectora de la UDELAS

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución el 23 de octubre de 2025, mediante la cual declaró sustracción de materia y ordenó el archivo de las demandas interpuestas contra el Acuerdo N.°002-2023 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).

Dicho acuerdo, emitido el 25 de noviembre de 2023, dispuso la suspensión temporal de las elecciones universitarias y adoptó otras medidas administrativas en ese periodo.

CSJ ratifica a rectora de la UDELAS

Antes de esta nueva resolución, la CSJ ya había ratificado mediante fallo del 14 de julio de 2025 la legalidad del Acuerdo N.°001-2024, emitido el 27 de febrero de 2024, que reactivó el proceso electoral en el cual resultó electa Nicolasa Terreros Barrios como rectora de la UDELAS para el periodo 2024–2029.

Según la decisión más reciente, la Sala Tercera confirmó por unanimidad que el Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de gobierno de la universidad y actuó dentro de sus facultades legales al emitir los actos administrativos impugnados.

Las demandas habían sido presentadas por Miguel Ángel Pineda (24 de enero de 2024) y Danysabel María Caballero Miranda (12 de agosto de 2024), las cuales fueron acumuladas por tratarse de la misma norma cuestionada.