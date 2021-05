CSS ha detectado 56 casos de posibles pensiones fraudulentas

https://twitter.com/felixchaveztv/status/1396887604986003459 #LoÚltimo Ante mesa del Diálogo Nacional, @CSSPanama revela 56 casos detectados de posibles pensiones fraudulentas. @ecotvpanama pic.twitter.com/8m0PjShv50 — Félix Antonio Chávez (@felixchaveztv) May 24, 2021

“Hemos detectado una serie de casos que han adquirido pensiones fraudulentas, esto ha motivado una investigación desde el momento de afiliación y todo el proceso porque evidentemente no es algo que cae del cielo en dónde una persona se hace merecedor de algo cuando todo el trámite te hace afuera, por lo tanto hay un componente interno que está en proceso de investigación, voy a guardar la reserva de esta investigación, pero definitivamente nosotros no podemos permitir que personas que no tengan derecho utilicen elementos internos y externos para falsear la información y que nosotros continuemos pagando a alguien una pensión a la cual la persona no es merecedora”, señaló el director de la CSS.

Añadió que entre las irregularidades en las pensiones se han encontrado casos de cuotas que se le quitan a algunos y se las colocan a otros, así como casos en donde no han terminado de pagar y ya están cobrando.

“Ha habido de todo…. hay otros casos en donde las cuotas de unos se las ponen a otros y la persona aparece con las cuotas completas sin tenerlas, pero les pido discreción en este punto ya que nosotros estamos en un proceso de investigación interna que no es fácil, pero definitivamente ya encontramos 56 casos… hay de todo, hay algunos casos que en el proceso se detectaron y se detuvo el proceso, hay otras que se llegaron incluso a perfeccionar, nosotros la hemos revertido y todo esto forma parte de un expediente en donde estamos identificando todas las circunstancias para poder también sanear el sistema”, reiteró el director de la CSS, Enrique Lau.