Declaración de Montería pide excluir a Panamá de listas fiscales discriminatorias de la Unión Europea

“Solicitamos la exclusión de Panamá de la lista de países no colaboradores en materia fiscal; así como de la lista de países no colaboradores en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva, ambas de la Unión Europea”, señala el texto de la Declaración de Montería. “Solicitamos la exclusión de Panamá de la lista de países no colaboradores en materia fiscal; así como de la lista de países no colaboradores en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva, ambas de la Unión Europea”, señala el texto de la Declaración de Montería.