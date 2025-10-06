Desfile Panameño en Nueva York celebra su 30 aniversario este 11 de octubre

El Desfile de la Comunidad Panameña en Nueva York , conocido como el Panamanian Day Parade, se celebrará este 11 de octubre en el distrito de Brooklyn, con motivo de su 30 aniversario.

Este evento, que forma parte de las celebraciones del Mes de la Hispanidad y las fiestas patrias panameñas, reúne cada año a miles de connacionales que residen en Estados Unidos y desean rendir homenaje a sus raíces.

Nueva York celebrará 30 años de cultura y orgullo nacional

El desfile de la comunidad panameña en Nueva York, también conocido como el Panamanian Day Parade, será este 11 de octubre y celebra su aniversario 30.

Este evento se realiza en el distrito de Brooklyn todos los meses de octubre, coincidiendo con el Mes de la Hispanidad.



— Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2025

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que ha entregado los recursos necesarios a las delegaciones y artistas panameños que participarán ante más de 20 mil asistentes. Entre los invitados destacan Ulpiano Vergara, Los Beachers, Idania Dowman y varios grupos de bailarines folclóricos.

Durante la celebración, las calles de Brooklyn se llenarán de banderas panameñas, música típica, bailes folclóricos y trajes tradicionales como las polleras, en una muestra del orgullo y la riqueza cultural del país.

El desfile es organizado por el Comité de Independencia y Cultura Panameña en Nueva York (DICPNY), una organización sin fines de lucro que promueve la identidad panameña y brinda a niños, jóvenes y adultos la oportunidad de aprender sobre la música de bandas y marchas como parte de un intercambio cultural con la comunidad hispana en Estados Unidos.